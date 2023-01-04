İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek’in de hazır bulunduğu toplantıda alınması gereken tedbirler görüşülerek karara bağlandı. Toplantı daha sonra sona erdi.

Kars’ta 6-7-8 Ocak 2023 tarihlerinde yapılacak olan Sarıkamış Şehitlerini Anma Etkinlikleri güvenlik toplantısı yapıldı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.