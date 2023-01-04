Kars’ta 6-7-8 Ocak 2023 tarihlerinde yapılacak olan Sarıkamış Şehitlerini Anma Etkinlikleri güvenlik toplantısı yapıldı.
Kars’ta 6-7-8 Ocak 2023 tarihlerinde yapılacak olan Sarıkamış Şehitlerini Anma Etkinlikleri güvenlik toplantısı yapıldı.
Valilik Toplantı Salonu’nda Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, başkanlığında düzenlenen toplantıda "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" Sarıkamış Şehitlerini 108.Yılı Anma Programı etkinlikleri çerçevesinde alınan güvenlik tedbirleri masaya yatırıldı.
İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek’in de hazır bulunduğu toplantıda alınması gereken tedbirler görüşülerek karara bağlandı. Toplantı daha sonra sona erdi.
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