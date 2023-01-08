Sarıkamış Harekatı şehitleri, 108’nci yılında Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Uncalı Şehitliği’nde düzenlenen törenle anıldı.

Sarıkamış Harekatı şehitleri, 108’nci yılında Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Uncalı Şehitliği’nde düzenlenen törenle anıldı.

Uncalı Mezarlığı’nda şehitlerin mezarı başında anlamlı bir etkinlik düzenlediklerini ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, "Anma merasimini gençlerle birlikte yapmamızdaki gaye gençlere tarih bilinci vermek, bir farkındalık oluşturmak, ahde vefa göstermek. Sarıkamış şehitlerini ve bu toprakları vatan yapan şühedayı rahmetle, şükranla anmak düşüncesiyle buraya geldik. Şöyle tarihe dönüp baktığımız zaman tarih koridorlarından geçtiğimiz zaman, eksi 40 derece soğukta 2 metre karın altında üzerlerinde korunaklı giysiler olmamasına rağmen Mehmetlerin, Mehmetçiklerin bu savaşta nasıl mücadele ettiğini anlamak istiyoruz. O duyarlılığı burada biz de hissetmek istiyoruz. Bu düşünceyle buraya geldik. İyi ki de geldik. Gençlerimiz geldiler buraya, şehitlerimizin mezarı başında tüm Sarıkamış şehitlerini anıyoruz ve bu toprakları vatan yapan şühedanın aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz" dedi.

Anma etkinliği, konuşmalar, Kur’an-ı Kerim okunması ve dualarla sona erdi. Törene Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, şube müdürleri, yurt öğrencileri ve gönüllü gençler katıldı.