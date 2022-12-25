Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yeni yıl için tüm hazırlıkların tamamlandığı Cıbıltepe Kayak Merkezi misafirlerini bekliyor.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yeni yıl için tüm hazırlıkların tamamlandığı Cıbıltepe Kayak Merkezi misafirlerini bekliyor.

Türkiye’nin önde gelen kış turizmi merkezlerinden Kars’ın Sarıkamış ilçesinde olan Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde yılbaşı dolayısıyla tüm hazırlıklar tamamlandı.

İl merkezine 54 kilometre, ilçe merkezine 2 kilometre uzakta bulunan kayak merkezi sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun pistleriyle dikkati çekiyor.

“Kristal kar ile yılbaşı keyfi”

Sadece Alpler’de bulunan kristal kar kalitesine sahip, dünyanın en uzun kayak pistlerinden birine sahip Cıbıltepe Kayak Merkezi misafirlerini bekliyor. Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde hizmete giren Duja Chalet Genel Müdürü Serdar Gezgin yeni yıl hazırlıklarının tamamlandığını dile getirdi.

Gezgin gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm kayak severleri Sarıkamış’a davet etti. Gezgin, "Duja grubu olarak dördüncü otelimizi Sarıkamış’ta açtık, misafirlerimizi ağırlamaya başladık. Özellikle yılbaşında özel bir program hazırladık. Otelimizde yeni yıla özel menü ile özellikle ünlü sanatçı Bengü Hanım’ın sahne alması, Kafkas halk oyunları gösterisi, canlı müzik ve 2023 yılına girdiğimiz anda havai fişek gösterilerimiz olacak. Şimdiden herkesin yeni yılı kutlu olsun. Bizler için de bol bereketli sezon olmasını temenni ediyorum. Sarıkamış’ın en önemli ayrıcalığı kristal karı, bu nedenle kayak severleri yılbaşının keyfini dans eden karlar diyarında geçirmeleri için Sarıkamış’a bekliyoruz" dedi.