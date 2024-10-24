Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, köy ziyaretlerini sürdürüyor. Aslantatar, ziyaret ettiği köylerde vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinliyor.

Kars’ın Sarıkamış, ilçesi kaymakamı Enis Aslantatar, göreve başladığı günden itibaren köylerde vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Aslantatar, son olarak geldiği Odalar köyünde vatandaşlarla bir araya gelerek, vatandaşların taleplerini ve önerilerini dinleyerek, köylerde yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Devlet olarak vatandaşların her daim yanında olduklarını ifade eden kaymakam Enis Aslantatar, vatandaşların kendisine ilettiği sorunları not alarak, sorunların çözümü için ilgili birim amirlerine talimat verdi. Bir süre vatandaşlarla çay içip sohbet eden Aslantatar, daha sonra Odalar köyünden ayrılarak ilçe merkezine döndü.

Kaymakam Enis Aslantatar’ın köy ziyaretlerine devam edeceği öğrenildi.