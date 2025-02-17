Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Sarıkamış, doğal güzellikleri ve güvenli pistleriyle kayak severlerin gözdesi olmaya devam ediyor.

Kristal karı ve çam ormanlarıyla ünlü bölgede kayak severler, çığ riski olmadan güvenle kayak yapmanın keyfi yaşanıyor.

Kars’ın Sarıkamış ilçesindeki Sarıkamış Kayak Merkezi, özellikle son yıllarda alınan önlemler ve yapılan yatırımlarla güvenli bir kış turizmi merkezi haline geldi. Çığ tehlikesinin olmadığı bir birinden güzel pistlerinde hem profesyonel sporcular hem de amatör kayakçılar, doğanın tadını çıkararak gönüllerince kayabiliyor.

"Kayak tutkunları Sarıkamış’ı tercih ediyor"

Sezonun en yoğun dönemlerinden birini yaşayan Sarıkamış, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelmiş durumda. Özellikle Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen kayak severler, çığ riski bulunmayan pistlerde huzur içinde kaymanın avantajını yaşıyor. Kayakçıların yanı sıra snowboard tutkunları da Sarıkamış’ın benzersiz doğasında adrenalin dolu anlar yaşıyor. Merkezde tatil yapan kayakseverler, "Kar kalitesi mükemmel, doğası eşsiz ve en önemlisi güvenli. Çığ riski olmadan kayabilmek büyük bir rahatlık sağlıyor" ifadelerini kullandı

Kış turizminin gözde noktalarından biri haline gelen Sarıkamış, hem güvenliği hem de doğal güzellikleriyle kayak tutkunlarını kendine çekiyor. Çığ korkusu olmadan, kristal kar üzerinde özgürce kaymak isteyenler için Sarıkamış, ideal bir adres olmaya devam ediyor.