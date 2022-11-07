Kars-Erzurum arası yolculuk süresini 46 dakikadan 25 dakikaya indiren Karakurt-Horasan Yolu’nun Taşlı Güney-2 Viyadüğü ve bağlantı yolları bugün hizmete açıldı.

Kars-Erzurum arası yolculuk süresini 46 dakikadan 25 dakikaya indiren Karakurt-Horasan Yolu’nun Taşlı Güney-2 Viyadüğü ve bağlantı yolları bugün hizmete açıldı.

Karakurt-Horasan Yolu’nun Taşlı Güney-2 Viyadüğü ve bağlantı yolları bugün hizmete açıldığını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Bakan Adil Karaismailoğlu, yaptığı paylaşımda, “Yolculuk süresine 46 dakikadan, 25 dakikaya indiren Karakurt-Horasan Yolu’nun Taşlı Güney-2 Viyadüğünü ve bağlantı yollarını bugün hizmete açıyoruz. Eser ve hizmet şölenimiz devam ediyor.” ifadelerine yer verdi.

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na, 65. Dönem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan’a, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç’a ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Kars’ımıza hayırlı olsun inşallah” dedi.