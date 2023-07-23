Kars’ın Sarıkamış İlçesinde ilçe merkezinde yapımı tamamlanan Snow Mount Hotel törenle hizmete girdi.

Yapımı tamamlanan Snow Mount Hotel 50 oda, 210 yatak kapasiteye sahip, dikkat çeken standart odaları, SPA alanı ve bar gibi sosyal alanlar müşterilerine rahat bir konaklama yaptırıyor.

Açılışta açıklama yapan otel işletmecileri Dağlar Özügüç, kaliteli yaşam standartlarını aşan bir Sarıkamış için çalıştıklarını belirterek, Sarıkamış’a böyle bir tesis kazandırdıkları için mutlu olduklarını söyledi.