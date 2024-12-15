Kocaeli'de Gölcük Belediyesi, Sarıkamış Harekâtı’nın 110. yılı münasebetiyle; Kervansaray Kültür Yapısı’nda “Tarihin En Soğuk Günü” konulu söyleşi düzenledi.KOCAELİ (İGFA) - Binlerce kahraman Türk askerinin şehit olduğu Sarıkamış Harekâtı’nın 110. yılı münasebetiyle; Gölcük Belediyesi tarafından Kervansaray Kültür Yapısı’nda, “Tarihin En Soğuk Günü” konulu söyleşi düzenlendi.

Binlerce kahraman askerin şehit olduğu harekâtın 110. yıl dönümünde, Prof. Dr. Bingür Sönmez ve Kurtuluş Savaşı’nın kahraman komutanlarından Kazım Karabekir’in kızı Timsal Karabekir’in katılımıyla düzenlenen söyleşide Sarıkamış Harekatı hakkında önemli bilgiler paylaşıldı.

Gölcük, çevre ilçe ve illerden katılımcıların yoğun ilgi gösterdikleri programa; Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Nuh Zafer Cantürk, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti İlçe Başkanı Kemal Yavuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, Gaziler Derneği Gölcük Şubesi Başkanı Mehmet Aslan, Sarıkamış Kalkınma Vakfı Başkanı Oktay Yavlal, söyleşinin düzenlenmesinde büyük emeği olan Araştırmacı Yazar Volkan Aydemir ve vatandaşlar katıldı.

VATAN VE MUKADDESAT UĞRUNA CANLARINI FEDA ETTİLER

Programda söz alarak salonu dolduran tüm hemşehrilerine teşekkür ederek sözlerine başlayan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Devletlerin tarihinde büyük zaferler olduğu gibi mağlubiyetler de olur. Bu toprakları vatan haline getirirken verilen mücadele çerçevesinde çok sayıda şehit verdik. Bu toprağın bağrında sıra dağlar gibi duranlar bu toprakları vatan haline getirdiler. Sarıkamış Harekâtı büyük bir harekât. Şehidin sayısı bir olsa da bin olsa da aynı” dedi.

YETİMLERİN BABASI KAZIM KARABEKİR

Sarıkamış Harekatı söyleşisindeki konuşmasına Kazım Karabekir’in iyi bir asker olduğuna değinerek başlayan Timsal Karabekir, “Ben babamı dolu dolu 7 yıl gördüm. 7. Yaş günümde ani bir ölümle kaybettik. Babam bize çok şefkatli bir baba oldu. Ki bizden önceki 6 bin evladına da çok iyi bir baba olmuş. Bu baba olduğu dönemde gerçek bir evladı yok. Babam özellikle çocuklara kıyamıyor. İmanlı bir baba. Savaşmışız ama düşman evlatlarına bile kıyamıyor. Ermenilerin bıraktığı yetim evlatlara kucak açıyor. Özellikle kız çocuklarının okuması için elinizden geleni yapacaksınız dedi. Bu da bizde bir aile geleneği haline dönüştü” diye konuştu.