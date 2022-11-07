Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 7 Kasım Sarıkamış Deniz Şehitleri’ni Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 7 Kasım Sarıkamış Deniz Şehitleri’ni Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

7 Kasım 1914 tarihinde Kafkasya Cephesi’ne yardım götüren Bezm-i Alem, Bahr-i Ahmer ve Mithat Paşa nakliye gemilerinin Rus donanması tarafından Kdz. Ereğli açıklarında batırılması sonucu şehit olan askerler için anma töreni düzenlendi. Tören öncesi öğrenciler dönemin askerlerinin giydikleri kıyafetleri giyerek sahil bandında Sarıkamış Şehitleri heykeline kadar yürüdü. Törende ilk olarak protokol tarafından Sarıkamış Deniz Şehitleri heykeline çelenk sunumu yapıldı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Prof. Dr. Bingür Sönmez, 3 gemide toplam 221 şehit verildiğini belirterek, kahramanları her zaman hatırlayacaklarını söyledi. Sönmez, “Her yıl toplanıyoruz, ben bugün size çok farklı konuşma, çok farklı bir sunum yapacağım. İşte üç gemi battı, isimleri şunlardı, 221 şehit oldu, işte 20 tanesi geriye dönebildi gibi. Bunu her yerde okuyabilirsiniz ama ben size çok farklı bir şey sunacağım bugün. İlk törenimizi 2007 yılında yaptık. O dönemin en çok okunan gazetelerinden birinde Sarıkamış deniz şehitleri manşet olarak çıktı ve o haberi yapan Candaş Tolga’ya bir e-mail geldi. Bakın e-mailde şöyle yazıyordu; ‘Sayın Candaş Tolga, ben 50. Yıl Refet Bele İlköğretim Okulu’nda çalışan bir sınıf öğretmeniyim. Bugünkü haberi okuduğumda gözlerime inanamadım. Rahmetli babam hep anlatırdı, biz inanmazdık. Dedemiz Sarıkamış’a giderken bir gemide boğulmuş ve bunu devlet sakladığı için ne ölüsüne ulaşabilmişler ne de boğularak öldüğü için şehit madalyası verilmemiş aileme. Biz de ablamla Allah biliyor ya bu hikayeyi dinlerken babama hiç inanmaz, o anlattıktan sonra odaya girer gizli gizli gülerdik. Allah’ın Sarıkamış’ında sen gitte denizde boğul diye dalga geçerdik babamla. Bugün gazeteyi elime aldığımda olduğum yere yığıldım kaldım. Ablamı arayıp hemen bir Posta gazetesi al dedim. Bir dakika sonra internete giren ablam ağlaya ağlaya beni arıyordu. İki kardeş telefonda dakikalarca ağladık ve babamızın anlattığı hikayenin doğru olduğunu görünce kahrolduk. Size o babamın evlatları ve şehit torunu olarak minnettarız. Sanıyorum ki rahmetli babam da şu anda bu haberi okuyabilseydi aynı ruh haliyle size bu satırları yazardı” dedi.

“Kahramanlarımızı hep hatırlatacağız”

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ise, Sarıkamış deniz şehitlerini rahmet ve minnetle andığını ifade ederek, “Şanlı tarihimiz ülkemizin birlik ve bütünlüğü, aziz milletimizin özgürlük ve bağımsızlığı uğrunda temeli fedakarlık, cesaret ve destansı kahramanlıklarla dolu mücadeleler ve şanlı zaferlerle yoğrulmuştur. Unutulmaz, eşsiz zaferlerle ulaşılan özgürlük, bağımsızlık ve vatanımızın bölünmez bütünlüğü, bu uğurda canını feda etmekten bir an olsun çekinmeyen aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin azim, inanç ve kararlılığı sayesinde sağlanmıştır. Bu onurlu mücadeleler çoğu zaman şanlı zaferlerle anıldığı kadar, bazen asil milletimizin büyük bir cesaretle destansı kahramanlıklar sergilediği ancak dramatik hüzün verici ve acı dolu anlarıyla da hatırlanmaktadır. Az önce bahsedildiği üzere Birinci Dünya Savaşı’nda Kars ilimiz ve çevresini Rus güçlerinden geri almak amacıyla Kafkasya Cephesi’nde başlatılan Sarıkamış harekatı tarihimizin en hüzün veren savaşlardan birisi olmuştur. Harekat esnasında kahraman askerlerimize destek olmak amacıyla cephane, kışlık yiyecek, kışlık donanım ve erzak götürmek üzere İstanbul’dan Trabzon’a doğru yola çıkan içinde subay ve askerlerimiz de bulunan sivil ancak askeri amaçla kullanılan Bezm-i Alem, Bahr-i Amber ve Mithat Paşa isimli üç nakliye gemimiz Karadeniz Ereğli açıklarında Rus savaş gemilerinin açtığı ateşle batırılmıştır. Gemilerimizde bulunan personel şehit ve esir düşmüştür. Ülkemizin birlik ve bütünlüğü uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizin azmi, inancı, cesareti ve manevi hatıraları hiçbir zaman millet olarak unutmayacağız” dedi.

Tören daha sonra mehter takımının marşlar söylemesi ile sona erdi. Törene Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Kaymakam Mehmet Yapıcı, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, Zonguldak Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, gaziler, şehit aileleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.