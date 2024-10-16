Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök, Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birlik Başkanı Eren Alp ilçedeki hayvan pazarını ziyaret ederek yerel üreticilerle bir araya geldi. Ziyaret sırasında, hayvan pazarındaki ticaretin durumu hakkında bilgi aldı ve çiftçilerin taleplerini dinledi.

Başkan Kılıç, yaptığı açıklamada, "Hayvancılığın geliştirilmesi ve yerel ekonominin güçlendirilmesi için buradayız. Üreticilerimizin ihtiyaçlarını gözlemleyerek, çözüm önerileri geliştirmeye çalışıyoruz" dedi.

Ziyaret esnasında, pazardaki hayvanların sağlığı ve refahı konusuna da dikkat çekildi. Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök, “Hayvanlarımızın sağlıklı bir şekilde yetiştirilmesi, hem ekonomik hem de sosyal açıdan büyük önem taşıyor” diye konuştu.

Ziyaret, çiftçiler ve hayvan yetiştiricileri tarafından memnuniyetle karşılandı. Başkan Kılıç, pazarın ardından üreticilere yönelik düzenlenecek eğitim programları ve destek projeleri hakkında da bilgiler verdi.