Manisa’da basın toplantısı düzenleyen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal’ın CHP’den istifasının sorulması üzerine tebessüm ederek, “Hayatım boyunca Sayın Baykal’dan kurtulamadım. Nereye gidersek sağ olsun Sayın Baykal önümüze çıkıyor. Kendisine teşekkür ederim, kendisine bir kere daha sağlık ve sıhhat diliyorum. Aslı Hanım değerli bir akademisyendir. Kendi kararını vermiştir. Verdiği karar kendisine, ailesine ve çocuklarına hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Manisa’da basın toplantısı düzenleyen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal’ın CHP’den istifasının sorulması üzerine tebessüm ederek, “Hayatım boyunca Sayın Baykal’dan kurtulamadım. Nereye gidersek sağ olsun Sayın Baykal önümüze çıkıyor. Kendisine teşekkür ederim, kendisine bir kere daha sağlık ve sıhhat diliyorum. Aslı Hanım değerli bir akademisyendir. Kendi kararını vermiştir. Verdiği karar kendisine, ailesine ve çocuklarına hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül partisinin Manisa İl Binasında yaptığı basın toplantısında gündemi değerlendirerek basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

“Referandum yapılacaksa sadece kadınlar oy kullansın”

Manisa’da olmaktan son derece memnun olduğunu kaydeden Sarıgül Türkiye gündemini değerlendirerek başladığı açıklamasında, “Bir başörtüsü sorununu getirip atıyorlar. Biz diyoruz ki Türkiye’de başı açık kardeşim de aç, başı kapalı kardeşim de aç. Başörtüsünü erkekler takacak değil. Onun için başörtüsünü kadınlara bırakalım. Referandum yapacaksak, bu referandumda erkekler değil mutlaka kadınlar oy kullanmalıdır” dedi.

“Yerli malı yurdun malı herkes TOGG’u kullanmalı”

TOGG yerlidir çünkü üretimi Türkiye’dir. Millidir çünkü fikri ve sanayi mülkiyeti de Türkiye Cumhuriyetindedir. Yani pazarlama hakkı tamamen Türkiye’dedir. Nerede üretiliyor? Türkiye’de üretiliyor. TOGG’un kaç paraya ve nereye satılacağına kim karar veriyor? Türkiye veriyor. O nedenle TOGG yerlidir ve millidir. Çünkü tasarımları bizdedir, mülkiyet hakkı Türk yatırımcılarındadır. O nedenle Alman arabalarına, Fransız arabalarına, Japon arabalarına, İtalyan arabalarına güle gül, hoş geldin TOGG, yerli malı yurdun malı herkes TOGG’u kullanmalı.

“Hayatım boyunca Baykal hep karşıma çıktı”

Bir gazetecinin CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal’ın CHP’den istifası konusunda neler düşündüğünü sorması üzerine Sarıgül, “Hayatım boyunca Sayın Baykal’dan kurtulamadım. Nereye gidersek sağ olsun Sayın Baykal önümüze çıkıyor. Kendisine teşekkür ederim, kendisine bir kere daha sağlık ve sıhhat diliyorum. Sayın Baykal’ın kızı bildiğim kadarıyla bir akademisyendir. Kendi kararını kendisi vermiştir. Kararı kendisine hayırlı ve uğurlu olsun. Ben Sayın Baykal’ın bu kararda müdahil olduğunu düşünmüyorum. Bazen çocuklar babalarına hakim olamayabilir. Ben Aslı hanımın böyle bir karar verirken Sayın Baykal’a sorduğu kanısında da değilim. Aslı Hanım değerli bir akademisyendir. Kendi kararını vermiştir. Verdiği karar kendisine, ailesine ve çocuklarına hayırlı uğurlu olsun. Bize bunu demek düşer” şeklinde konuştu.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD ve İngiltere ziyaretlerinin sorulması üzerine Sarıgül şunları söyledi: “Ülkeyi yönetmeye talip siyasi partilerin uluslararası ziyaretler yapmalarını son derece doğru buluyorum. Bu ziyaretler olmalı ama keşke bu ziyaretleri seçime 6 ay- 4 ay kala yapmasaydık da bir sene kala yapsaydık çok daha yararlı olurdu. Ben geçmiş dönemde belediye başkanlığım döneminde Londra’da Avam Kamarasında, Lordlar Kamarasında, ABD’de birçok yerde toplantılara katıldım ve partimin görüşlerini ve düşüncelerini anlattım. Ama bu ziyaretleri seçime 4-5 ay kala değil de keşke bir sene önce yapsaydık daha yararlı olurdu.”

Basın toplantısının ardından esnaf ziyareti yapan ve Cuma Namazını Hatuniye Camii’nde kılan Mustafa Sarıgül Manisa Tarım Fuarını ziyaretinin ardından Manisa’dan ayrıldı.