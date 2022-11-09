Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Togg’un banttan iniş törenine katıldığı için kendisini eleştirenlere cevap vererek, "Bazı okumuş cahiller, bazı azgın azınlıklar, Togg’un açılışına katıldım diye bizi eleştirdiler. Togg yerlidir çünkü tasarımı bizdedir. Togg yerlidir çünkü Türkiye’de üretilmektedir. Togg dünyanın neresine satılacaksa bu marka Türkiye’ye aittir" dedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Togg’un banttan iniş törenine katıldığı için kendisini eleştirenlere cevap vererek, "Bazı okumuş cahiller, bazı azgın azınlıklar, Togg’un açılışına katıldım diye bizi eleştirdiler. Togg yerlidir çünkü tasarımı bizdedir. Togg yerlidir çünkü Türkiye’de üretilmektedir. Togg dünyanın neresine satılacaksa bu marka Türkiye’ye aittir" dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kilis il binasının açılışından sonra düzenlediği basın toplantısında, AK Parti ile HDP’nin anayasa değişikliğiyle ilgili görüşmelerinin normal olduğunu ifade ederek, “Siyasi partilerin birbirleriyle görüşmesini normal karşılıyorum. HDP, Türkiye’de 5.5 milyon yurttaşın oyunu almış bir siyasi partidir. AK Parti ile aralarında geçmişte çok ciddi tartışmalar oldu. Demokrasi içerisinde farklı şeyler düşünebiliriz ama toprağımızda aynı, bayrağımızda aynı, ulusal birliğimizde aynı düşünmemiz lazım. HDP’ye çağrım şudur, mutlaka terörle aralarına duvar çektiğini açıklamalılar. Mutlaka ve mutlaka Türkiye partisi olma yolunda ilerlemeliler. İktidar partisinden talebim şudur, bugün iktidarda olanlar, yarın muhalefete düştükleri zaman, kendilerine nasıl davranılmasını istiyorlara muhalefet partilerine de aynı ölçüler içinde davranmalarıdır. Ben siyasi partiler arasındaki diyalogların her zaman sürmesinden yanındayım” dedi.

Türkiye’nin otomobili TOGG’un banttan indirilmesi törenine katıldığını hatırlatan Sarıgül, “Bazı okumuş cahiller, bazı azgın azınlıklar, Togg’un açılışına katıldım diye bizi eleştirdiler. Canları sağ olsun ama onlar bilsin ki ben devletimizin bir yatırımına gittim, özel sektörün bir yatırımına gittim ve destek verdim. Yerli malı yurdun malı, herkes onu kullanmalı. Togg yerlidir çünkü isim hakkı Türkiye’dir. Togg yerlidir çünkü tasarımı bizdedir. Togg yerlidir çünkü Türkiye’de üretilmektedir. Togg dünyanın neresine satılacaksa bu marka Türkiye’ye aittir. Bir ülke markalarıyla güç kazanır. Markaları olan ülkeler güçlü ülkedir” diye konuştu.