Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Altılı Masa’nın "HDP’ye bakanlık" tartışmaları ile ilgili, "TDP olarak yapacağımız işbirliği ve güç birliği her zaman atalarımızın, dedelerimizin ve ecdatlarımızın kanlarıyla örülen ay-yıldızlı bayrağımızladır, her zaman yapacağımız işbirliği toprağımızdan yanadır" dedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kastamonu’ya geldi. Kastamonu E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi önünde karşılanan Sarıgül, ‘genel af’ çağrısında bulundu. Cezaevi önünde yaptığı açıklamada Sarıgül, daha önce 61 cezaevi önünde af çağrısında bulunduğunu söyledi.

“Affet Türkiyem çağrısında bulunuyoruz”

Hükümlüler için af talebini yineleyen Sarıgül, “Anneler için, babalar için affet Türkiyem, kardeşler için affet Türkiyem, çocuklar için affet Türkiyem diyoruz" dedi. Af taleplerinin siyasi değil, vicdani olduğunu kaydeden Sarıgül, kardeşlik hukukun yeni baştan tahsis edilmesi için, toplumda yeniden bir kaynaşma ve yeniden barış olması için bütün siyasi partileri ‘Affet Türkiyem’ kampanyasına destek vermeye davet etti. Sarıgül, "Bu noktada Milliyetçi Hareket Partisi’nin, Demokratik Sol Parti’nin atmış olduğu adım son derece değerlidir. Türkiye Değişim Partisi olarak af talebimiz siyasi bir talep değildir, vicdani bir taleptir. Af talebimize Bakanlar Kurulundan olumlu bir cevap gelmiştir, yarı açık cezaevlerinde bulunan binlerce mahkumun süresi 2023 Ağustos sonuna kadar uzatılmıştır. 1 Ekim itibari ile parlamento açılıyor, bütün siyasi partileri bir kez daha kardeşlik hukuku için ‘Affet Türkiyem’ kampanyamıza katılmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

“Biz, ittifakımızı ay-yıldız ile yaparız, gazilerimizle yaparız”

Basın mensuplarının altılı masanın "HDP’ye bakanlık" tartışmaları ile ilgili sorusuna da yanıt veren Sarıgül, “Biz masalarımızı engellilerle, emeklilerle, kuryelerle, garson arkadaşlarımızla kuruyoruz. Özellikle yerel medyada görev yapan arkadaşlarımızla kuruyoruz. Bizim masamızda tamamen bayrağımız, toprağımız ve ulusal birliğimiz var. Bu hafta Gaziler Haftası, masamızda gaziler var, şehitlerimiz var. Bazen siyaset iki iki daha dört yapmaz, maharet onu beş yapabilmektir. Seçim kurulunun adayları bildirilmesine kadar köprünün altından çok sular akar. TDP’nin iş birliği her zaman toprağımızdan yanadır. Siyasi partiler arasındaki iş birliğini yargılamıyoruz. TDP olarak yapacağımız işbirliği ve güç birliği her zaman atalarımızın, dedelerimizin ve ecdatlarımızın kanlarıyla örülen ay-yıldızlı bayrağımızladır, her zaman yapacağımız işbirliği toprağımızdan yanadır. Hudut ve bayrak birliği diyen birçok siyasi parti ile görüşmelerimize devam ediyoruz ama siyasi partiler arasındaki bu işbirliği ve güç birliğini de yadırgamıyoruz” şeklinde konuştu.

“Belediye başkanları kendi görevlerini yapmaları gerekiyor”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yargıtay üyelerine hakaretiyle ilgili davası konusunda bir soru üzerine Sarıgül, “Belediye başkanları kendi görevlerini yapmalıdır. Genel siyasete çok fazla girmemelidir. Ben uzun yıllar belediye başkanlığı dönemimde o kente vereceğim projelerle ilgilendim. Bütün belediye başkanlarına tavsiyem, öğrenciler karnesini yıl sonunda alır belediye başkanları da 5 yılda bir alır, o nedenle kendi bölgelerine eser bıraksınlar. Milletin oyuyla gelen başkanları bırakalım da kendi görevlerini yapsınlar. TDP olarak inancımız sandığa ve milletin reylerine saygı duymaktır” ifadelerini kullandı.

“Avrupa’nın şımarık çocuğu Yunanistan’a BM’de gerekli ders verilmiştir"

Yunanistan’ın son dönemlerde Türkiye’ye yönelik tacizlerine değinen Sarıgül, “ABD çift taraflı oynamakta, Yunanistan’ı kendilerinin bir eyaleti olarak görmekte. ABD’ye Kastamonu’dan sesleniyorum; ayrıcalıklı tutumunuzdan vazgeçin, mademki Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki ambargoyu kaldırıyorsunuz, Kıbrıs Türk Kesimi’ndeki ambargoyu da kaldırmanız lazım. NATO ve Amerika, Avrupa’nın şımarık çocuğu Yunanistan’ı kendi eyaleti gibi görüyor. BM’de Cumhurbaşkanı’nın yapmış olduğu konuşmada, özellikle Kıbrıs Rum Kesimi’nin tanınmasını kınaması, NATO’nun yaptığı ayrıcalıkları gündeme getirmesi, Türkiye Cumhuriyeti adına önemli. İç politikada farklı şeyler düşünebiliriz, fakat dış politika söz konusu olduğu zaman TDP olarak devletimizin yanında her zaman onurla ve gururla yer alırız. TDP için önce devletimiz, sonra partimiz gelir. Avrupa’nın şımarık çocuğu Yunanistan’a BM’de gerekli ders verilmiştir" dedi.

Buradaki açıklamasının ardından Sarıgül, tarihi Nasrullah Meydanında vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların ilgisiyle karşılanan Sarıgül, bir süre sohbet ederek fotoğraf çektirdi. Bazı esnaflar Sarıgül’e coğrafi işaretle çekme helva ikram etti. Avrupa Birliğince coğrafi işaretle ürün Taşköprü sarımsağının satıldığı standı ziyaret eden Sarıgül, “Amerika’dan vitamin ithal etmeye gerek yok. Amerika’nın vitaminine gerek yok, Kastamonu sarımsağında her şey organik, her şey doğal. Amerikan vitaminlerine güle güle, hoş geldin Taşköprü sarımsağı” dedi.