Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Suriye sınırındaki Kilis’ten af çağrısını yineledi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Suriye sınırındaki Kilis’ten af çağrısını yineledi.

Mustafa Sarıgül, Kilis L-Tipi Cezaevi önünde açıklama yaptı. Af çağrısında bulunan Sarıgül, “Af talebimiz siyasi bir talep değil, tamamen vicdani bir taleptir" dedi. Cezaevindeki anne veya babaların çocuklarıyla kucaklaşmasını isteyen Sarıgül, "O nedenle anneler için afet Türkiyem, babalar için afet Türkiyem, çocuklar için afet Türkiyem. Bizim devletimiz vicdanlı devlettir, bizim devletimiz merhametli devlettir, bizim devletimiz şefkatli devlettir. Türkiye’nin bütün cezaevlerini dolaşıyorum. Şu anda 73. cezaevinin önünden, Kilis’ten bütün ulusuma sesleniyorum. Bir kez daha affet Türkiyem, affet Türkiyem, affet Türkiyem” ifadelerini kullandı.