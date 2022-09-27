Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Niğde E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde düzenlediği basın açıklamasında, af çağrısını yineledi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Niğde E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde düzenlediği basın açıklamasında, af çağrısını yineledi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Niğde’ye gelen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Niğde E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde basın açıklaması düzenledi. Burada bir kez daha genel af çağrısında bulunan Sarıgül, "9 Nisan tarihinde Türkiye Değişim Partisi Genel Merkezinden bir af çağrısında bulundum. Türkiye Değişim Partisi olarak af talebimiz siyasi bir talep değil, tamamen vicdani bir taleptir. Toplumsal barış affı çağrımız, kardeşlik hukukuna dayanmaktadır. Kardeşlik hukukuna Türkiyemizde ihtiyaç var" dedi.

Af çağrısı çerçevesinde 63’üncü cezaevinin önünde açıklamalarda bulunduğunu belirten Sarıgül, "Bütün Türkiyemizi dolaşıyorum. Bütün siyasi partileri kardeşlik, hukuku ve toplumsal barış affına destek vermeye davet ediyorum. 1 Ekim’de parlamento açılacak. Bütün siyasi partileri bu noktada kardeşlik hukuku affına destek vermeye çağırıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi’nin bu konudaki almış olduğu ’toplumsal barış ve kardeşlik hukuku affı’ konusundaki değerlendirmelerini son derece olumlu buluyorum. Diğer siyasi partileri de bu kampanyaya, bu çalışmaya destek vermeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sarıgül daha sonra kent merkezindeki esnafları ziyaret etti.