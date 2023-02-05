Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Altılı Masa’da heyecan zayıfladı. Altılı Masa’nın bir an önce adayını çıkarıp kamuoyu ile buluşturması lazım" dedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Altılı Masa’da heyecan zayıfladı. Altılı Masa’nın bir an önce adayını çıkarıp kamuoyu ile buluşturması lazım" dedi.

Kırşehir E- Tipi Cezaevi önünde açıklamalarda bulunan Sarıgül, af çağrısını yineledi. Sarıgül, "TDP olarak af talebimiz kesinlikle siyasi bir talep değildir. Af çağrımız vicdanidir" dedi. Devletin şefkatli olduğunu kaydeden TDP lideri, "Devletimiz vicdanlı devlettir, merhametli devlettir. Toplumsal barış için, kardeşlik hukuku için 100. yılda anneler için, babalar için, çocuklar için ’affet Türkiye’m diyoruz. Bütün siyasi partileri beraber olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Altılı Masa’nın adayının henüz belli olmaması sorulan Mustafa Sarıgül, "Altılı Masa’da heyecan zayıfladı. Altılı Masanın bir an önce adayını çıkarıp kamuoyu ile buluşturması lazım. TDP’ye göre de o masada cumhurbaşkanı adaylığını hakkaniyet varsa, adalet duygusu varsa, vefa varsa Sayın Kılıçdaroğlu’nun aday olmasını en doğal olarak karşılarız" dedi.