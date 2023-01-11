Sarıgöl İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü İlvan Kırdağ nüfus dairesinde resmi işi olan ancak yaşlılık ve hastalık durumları nedeniyle daireye gelemeyen vatandaşların işlerini, kendi imkanlarıyla mesai saatleri dışında evlerine giderek tamamlıyor.

Sarıgöl İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü İlvan Kırdağ nüfus dairesinde resmi işi olan ancak yaşlılık ve hastalık durumları nedeniyle daireye gelemeyen vatandaşların işlerini, kendi imkanlarıyla mesai saatleri dışında evlerine giderek tamamlıyor.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde yatalak durumda olan yaşlı ve hasta ve engelli vatandaşların Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğündeki işleri evlerinde tamamlanıyor. Halka hizmet Hakka hizmettir inancıyla çalışmalarını sürdüren Sarıgöl İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü İlvan Kırdağ dairede işi olan ancak gelemeyecek durumdaki vatandaşların işlerini mesaisi bittiğinde kendi aracı ile hiç bir harcırah almadan köylerdeki evlerine kadar giderek işlemlerini tamamlıyor. Kırdağ’ın gösterdiği özverili çalışma vatandaşlardan da takdir topluyor.

"Vatandaşa hizmet Hakka hizmettir"

Sarıgöl İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü İlvan Kırdağ, "Hasta, yaşlı ve yatalak durumda olan vatandaşlarımızın daireye gelmeleri oldukça zor. Bu nedenle vatandaşların işlerinin görülmesi için mesai dışında kendi aracım ile giderek vatandaşlarımıza yardımcı oluyorum." dedi.

Sarıgöl halkı da Müdür Kırdağ’ın özverili çalışmaları karşısında, gerek dairede gerekse fedakarlık ederek evlerde yaşlıların işlemlerini anında yapmasından dolayı duydukları memnuniyeti ifade etti.