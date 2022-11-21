Manisa’nın Sarıgöl ilçesindeki 15 kilometre uzunluğundaki Kısık Kanyonu doğaseverlerin ilgi odağı oldu.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesindeki 15 kilometre uzunluğundaki Kısık Kanyonu doğaseverlerin ilgi odağı oldu.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde bulunan 15 kilometre uzunluğundaki Kısık Kanyonu Alaşehir Doğa ve Çevre Gönüllüleri Derneği tarafından düzenlenen etkinliğe ev sahipliği yaptı. Doğal güzelliğiyle kendine hayran bırakan kanyonda yürüyüş yapan doğaseverler kanyonu da fotoğraflamayı ihmal etmedi. Yürüyüşe katılan Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Zeybek, "Sarıgöl Günyaka Mahallesi’nden Afşar Barajı arasındaki Kısık Kanyon 15 kilometre uzunluğunda ve doğa güzelliği kendine hayran bırakan bir yer. Bu yerin iyi bir tanıtımı ve reklamı yapılırsa daha çok tanınacağına inanıyorum" dedi.

Alaşehir Doğa ve Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Alev Gümüşlü ise "Yakımızdaki doğa güzelliği bizi etkiledi. 15 kilometre doğada yürüyüş yaptık. Herkesi buraya bekleriz" diye konuştu.