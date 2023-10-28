Manisa’nın Sarıgöl ilçesinin dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sofralık Sultaniye üzümlerinden evlerde şifa kaynağı olan pekmezler kazan kazan kaynatılıyor.

Evlerde kadınlar tarafından titiz bir şekilde hazırlanan üzüm sularından şıralar daha sonra kazanlarda kıvamı gelene kadar kaynatılıyor. Kaynayan kazanlar erkeklerin de yardımı ile yere indirilerek soğuma için bekletiliyor. Kaynayan kazanlardaki pekmez köpükleri de komşulara ikram ediliyor.

Evlerde katkı olmadan yapılan pekmez özellikle kansızlık, nefes darlığı, soğuk algınlığı ve grip için kullanılırken içindeki vitamin ve mineraller nedeniyle de enerji kaynağı olarak biliniyor.