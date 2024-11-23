Manisa’nın Sarıgöl ilçesin Mimar Sinan İlkokulu öğrencileri ve velileri Öğretmenler Günü dolayısıyla sınıf öğretmenleri olan Gizem Aslan Uysal adına Afrika’daki bir okulda yemek ikramı yaptırdı. Ayrıca başka bir veli de öğretmen Uysal adına lösemili çocuklara yardım düzenledi.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesi Mimar Sinan İlkokulu 2 C sınıfı öğrencileri ve velileri 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla sınıf öğretmenleri Gizem Aslan Uysal için anlamlı bir hediye hazırladı. Velilerden Burcu Ülger internet sitesinden iletişime geçtiği İnşirat Derneği’nden yemek yardımı yaptırmak istediklerini iletti. Gelen talebi geri çevirmeyen dernek yönetimi öğretmen Gizem Aslan Uysal adına Afrika’daki Kamerunlu öğrencilere yemek ikramında bulunması için harekete geçti. Yemek ikramı yapılan öğrenciler hazırladıkları video klip ile hem öğretmen Uysal’a hem de öğrencilere teşekkür etti.

Öte yandan velilerden Hafize Menemen’in girişimleriyle lösemili çocuklar için öğretmen Uysal adına yardım düzenlendi.

Yapılan yardımların kendisini çok duygulandırdığını söyleyen öğretmen Gizem Aslan Uysal, girişimde bulunan veliler ve öğrencilerine teşekkür etti.