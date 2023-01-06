Manisa’da yapılan Okullar arası Kick-Boks İl Birinciliği Point Fighting branşı müsabakaları tamamlandı. Müsabakalara 7 sporcu ile katılan Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi 6 altın 1 gümüş madalya kazanarak Manisa Şampiyonu oldu.

Manisa’da yapılan Okullar arası Kick-Boks İl Birinciliği Point Fighting branşı müsabakaları tamamlandı. Müsabakalara 7 sporcu ile katılan Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi 6 altın 1 gümüş madalya kazanarak Manisa Şampiyonu oldu.

Manisa Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirilen müsabakalara 7 sporcu ile katılan ve 6 altın, 1 gümüş madalya kazanan Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi takımı mart ayında Yozgat ilinde yapılacak olan Okullar arası Kick-Boks müsabakalarında Manisa’yı temsil etme hakkını kazandı. Yedi madalya kazanan ve Manisa’yı temsil etme hakkını kazanan sporcular okullarında arkadaşları tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

Sarıgöl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan Kick-Boks kurslarında yetiştirilen il birincisi öğrencilerin ilçenin de gururu olduğunu ifade eden Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hasan Oruç şunları söyledi: "Bizler Halk Eğitimi Merkezi olarak spor alanındaki kurslarımıza her zaman destek veriyoruz. Başarılarından dolayı Antrenörümüz Metin Yeğen’e ve öğrencilerimize teşekkür ederim."