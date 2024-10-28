Manisa’nın Sarıgöl ilçesindeki Mimar Sinan İlkokulu 2. sınıf öğrencileri öğretmenleri Gizem Aslan Uysal önderliğinde cumhuriyetin 101. yılı anısına temsili olarak gazete bastırarak ilçe protokolüne takdim etti. Öğrenciler dönemin kıyafetleri eşliğinde hazırladıkları ve manşetinde Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz’ sözlerinin yer aldığı gazeteyi daha sonra çelenk sunma töreninde vatandaşlara dağıttı.

Sarıgöl Mimar Sinan İlkokulu 2. sınıf öğrencileri öğretmenleri Gizem Aslan Uysal önderliğinde cumhuriyetin 101. yılına özel olarak hazırladıkları temsili gazeteyi sırasıyla Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak ve Okul Müdürü Adem Çelik ile birlikte Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak ve Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz’e takdim etti. Öğrenciler bastırdıkları gazeteleri daha sonra çelenk sunma törenine katılan vatandaşlara dağıttı. Öğrencilerin dönemin kıyafetleri eşliğinde, manşetinde Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz’ sözlerinin yer aldığı gazete hem protokol üyeleri hem de vatandaşlardan tam not aldı.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, "Nostaljik kıyafetleriyle öğrencilerimizi gören vatandaşlarımız duygusal anlar yaşadı. Bizleri 28 Ekim 1923 gününe götüren öğrencilerimize teşekkür ediyoruz." dedi.