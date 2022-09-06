Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Alemşahlı Mahallesi’nde yaşayan karikatürist 13. sergisini kendi köyündeki evinde açarak ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Alemşahlı Mahallesi’nde yaşayan karikatürist 13. sergisini kendi köyündeki evinde açarak ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Alemşahlı Mahallesi’nde yaşayan Karikatürist-Eğitimci ve psikolojik Danışmanı Hasan Efe,13.kişisel karikatür sergisini köyündeki evinde açtı. 4-7 Eylül tarihleri arasında açık olacak karikatür sergisinin açılış kurdelesini köyün yaşlılarından olan 85 yaşındaki Fatma Emer kesti. Kurdelenin kesilmesi sonrası mahalleli karikatür sergisini dolaştı.

Korona virüse dikkat çekmek amacıyla sergiyi açtığını söyleyen karikatürist Hasan Efe, "Korona virüsü illetine dikkat çekmek ve vatandaşları karikatür dili ile uyarmayı amaçlamak için salgın günlerinde çizdiğim 30 karikatürümü köylümle açtığım sergide paylaştım. Gerçekten çok ilgi gördü. Memnun oldum. Sergim köyümde 4-7 Eylül tarihleri arasında saat 15.00-18.00 arasında açık oluyor" dedi.

Serginin açılışına Denizli Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Kıran, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim üyesi Pof. Dr. Ahmet Duman, Arkeolog Elif ve Egemen Kıran çifti, Emekli Albay ve Kütüphane Kurucusu Hasan Zeki Sungur, SARKOP üyeleri, Sarıgöl Cumhuriyet Kadınları Derneği üyeleri, köylüler ve çevre ilçelerden gelen misafirler katıldı.