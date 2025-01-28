Yunusemre Kent Tiyatrosunun ’Sevimli müzisyenler hiç kişilik orkestra’ adlı tiyatro oyununu Sarıgöl’de minik izleyicileriyle buluştu.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde yarıyıl tatili dolayısıyla çocuklara ve annelerine ’Sevimli müzisyenler hiç kişilik orkestra’ adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Yoğun ilgi gören tiyatro oyunu Sarıgöl Belediyesi Düğün Salonunda gerçekleştirildi. Oyun, gösteriyi izleyen çocuklar ve aileleri tarafından büyük beğeni toplarken, ayakta alkışlandı.

Özgün hikayesi Emrecan Pancar tarafından yazılan, Yonca Gezgin ve Sabri Sür’ün düzenlediği renkli tiyatro oyunu, izleyicilere ’Biz’ duygusunun önemini anlatırken, eğitici mesajlarıyla da dikkat çekti.

Sarıgöllü aileler bu tür etkinliklerin devamlı olmasını diledi.