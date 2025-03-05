Bu yıl Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesindeki Üçdam İlkokuluna atanan Öğretmen Zeliha Kocataş’ın, okulun ve öğrencilerin ihtiyaç ve eksikliklerini geçtiğimiz yıl ücretli öğretmenlik yaptığı Sarıgöl Mimar Sinan İlkokuluna bir mektupla bildirmesi üzerine Sarıgöl’den Viranşehir’e gönül köprüsü kuruldu.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesindeki Mimar Sinan İlkokulu öğrenci öğretmen ve velileri, geçen yıl okullarında ücretli öğretmen olarak görev yapan ve yeni öğretmen atamalarında asil Öğretmen olarak Şanlıurfa Viranşehir Üçdam İlkokuluna atanarak görevine başlayan Zeliha Kocataş’tan aldıkları bir mektup üzerine yardım kampanyası başlattı.

Gelen mektup üzerine harekete geçen Sarıgöl Mimar Sinan İlkokulu tarafından Şanlıurfa Viranşehir ilçesi Üçdam İlkokulu için yardım kampanyası başlatıldı. Öğrenciler ve veliler kampanyaya yoğun ilgi gösterdi. Kısa sürede toplanan yardım malzemeleri, Viranşehir Üçdam İlkokulu öğrencilerinin isimlerine özel olarak paketlenmiş halde gönderildi. Yardımların okula ulaştığını ifade eden Sarıgöl Mimar Sinan İlkokulu Okul Müdürü Adem Çelik, "Zeliha Öğretmenimiz ile geçen yıl birlikte çalıştık. Okulumuzda geçirdiği süre zarfında çalışkanlığı ve özverisi ile hepimizin gönlüne girdi. Viranşehir’e atanarak görevine başladı. Bizden hikaye kitabı istemişti sadece fakat biz öğrendik ki öğrencilerinin maddi anlamda da ihtiyaçları varmış. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimizin katkıları sayesinde çok kısa sürede Zeliha Öğretmenimizin sınıfındaki tüm öğrencilere bot, mont, kırtasiye malzemesi ile birlikte okul çantaları ve kıyafet olmak üzere geniş kapsamlı bir yardımda bulunduk. Emeği geçen tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize katkılarından dolayı teşekkür eder Zeliha Öğretmenimize yeni görev yerinde başarılar dileriz." dedi.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, bu tür etkinliklerin devamlı olacağını ifade ederek şunları söyledi: "Şanlıurfa ili Viranşehir ilçesi Üçdam İlkokuluna atanan öğretmenimizin yardım isteğini okulumuz öğrencileri velileri ve öğretmenlerimizin katkılarıyla karşılanarak ihtiyacı olan okula ulaşması bizleri sevindirdi. 23 öğrencisi olan okula çok sayıda kitap, ayakkabı, mont, ders araçları gönderilerek oradaki öğrencilerimizle gönül köprüsü kuruldu."