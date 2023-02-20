Manisa ve ilçeleri Tarım ve Orman müdürleri koordinasyonu ile deprem bölgesindeki çiftçilere gönderilmek üzere Sarıgöllü çiftçiler ve yem bayilerinden yapılan 16 ton kesif yem deprem bölgelerindeki çiftçilere gönderilmek üzere yola çıktı.

Manisa ve ilçeleri Tarım ve Orman müdürleri koordinasyonu ile deprem bölgesindeki çiftçilere gönderilmek üzere Sarıgöllü çiftçiler ve yem bayilerinden yapılan 16 ton kesif yem deprem bölgelerindeki çiftçilere gönderilmek üzere yola çıktı.

Manisa’dan deprem bölgesine yardımlar tüm hızıyla devam ederken hayvancılıkla uğraşan depremzedeler için de kesif yem desteği gerçekleştirildi. Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Ahmet Akar günün birlik ve beraberlik günü olduğunu belirterek çiftçilerin ve yem bayilerinin de üzerlerine düşen görevi yerine getirdiğini söyledi. Akar, "Yardımda bulunan çiftçi ve yem bayilerine teşekkür ederim" dedi.