Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde okullarda diyabet farkındalığı eğitimleri verilmeye başlandı. Eğitimlere özellikle diyabetli öğrencilerin olduğu okullardan başlanırken, öğretmen ve öğrencilerin diyabet konusunda daha fazla bilgi sahibi olmaları amaçlanıyor.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde okullarda diyabet farkındalığı eğitimleri verilmeye başlandı. Eğitimlere özellikle diyabetli öğrencilerin olduğu okullardan başlanırken, öğretmen ve öğrencilerin diyabet konusunda daha fazla bilgi sahibi olmaları amaçlanıyor.

Okullarda diyabet farkındalığını artırmaya yönelik olarak Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği tarafından 2010 yılında başlatılan, ’Okulda diyabet’ programı çerçevesinde Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliğiyle Sarıgöl ilçesinde özellikle diyabetli öğrencilerin bulunduğu ortaokullarda Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürlüğü Diyetisyeni Fatma Oğur tarafından eğitim verilmeye başlandı.

Diyetisyen Fatma Oğur, diyabetin bulaşıcı bir hastalık olmadığını, tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu ifade ederek, "Özellikle diyabetli öğrencilerimizin bulunduğu okullarımız başta olmak üzere diyabetle ilişkili olan obezite, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivitenin önemi konularında öğrenci ve öğretmenlerimize farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.

Verilen eğitimlerin yanı sıra okullarda diyabet farkındalığı için öğrencilere broşürler dağıtımı gerçekleştirilirken, diyabet farkındalık eğitiminin ilçedeki üç ortaokulda dört sınıfta gerçekleştirildiği açıklandı.