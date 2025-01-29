Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde depreme dayanıksız oldukları gerekçesiyle yıkılarak yeniden yapılan 2 okulun, ikinci dönemin başlamasıyla birlikte açılacağının duyurulmasının ardından açılışların elektrik ve doğalgaz bağlantılarının yapılmamasından dolayı gecikeceği öğrenildi.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 2024-2025 Eğitim Öğretim yılının ikinci dönemiyle birlikte ikili öğrenimin sona ermesi beklenirken yapımı tamamlanan ve teslim alınan iki okulun elektrik ve doğalgaz bağlantılarının yetişmemesi nedeniyle açılışların gecikeceği bildirildi.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak yaptığı açıklamada, "İkinci dönem eğitim öğretime açmayı planladığımız Şehit Esin Akay Ortaokulu ve 4 Eylül İlkokulumuzun anahtarlarını teslim aldık. Müfettişlerimiz okullarımızın eğitim öğretime başlaması ile ilgili raporlarını tuttu ve binaların geçici kabulleri yapıldı. Ruhsatları alındı ancak doğalgaz ve elektrik henüz bağlanamadığı için bu okullarımızın öğrenci ve öğretmenleri ile buluşması biraz gecikecek. Doğalgaz ve elektrik bağlama işleri en kısa sürede tamamlanarak yeni okullarımız eğitim öğretim faaliyetlerine başlayacaktır." dedi.