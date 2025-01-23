Manisa’nın Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak’ı makamında ziyaret ederek ilçenin eğitim ve öğretim durumu hakkında bilgi aldı.

2024-2025 Eğitim-Öğretim yılının ikinci döneminde ikili öğretimin sona ereceği Sarıgöl’de Kaymakam Halil Dalak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak’ı ziyaret ederek ilçenin eğitim öğretim durumu hakkında bilgi aldı.

Ziyareti değerlendiren Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Kaymakamız Halil Dalak, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzü ziyaret ederek ilçemizin eğitim durumu ve yapılan çalışmalar hakkında brifing aldı. Eğitim öğretimin ikinci döneminde yapılacak faaliyetler hakkında da bilgi alan Kaymakamımız çeşitli değerlendirmelerde bulundu. ziyaretlerinden dolayı kaymakamımıza teşekkür ederim.”