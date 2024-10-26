Manisa’nın dünyaca ünlü Sultani çekirdeksiz üzümünün yetiştirildiği Sarıgöl ilçesinde bazı bölgelerde tarımı yapılan zeytinde hasat başladı.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Karacaali, Kızılçukur, Beyharmanı, Günyaka, Afşar, Emcelli, Çavuslar mahallelerinde zeytin hasadı başladı. Bazı bölgelerde verimin az olduğu dikkat çekerken işçi ücreti 950 lira olarak belirlendi. Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, özellikle kırsal alanlarda yıllar öncesi sertifikalı zeytin fidanları dikimi yapıldığını şimdi ise verilerin alınmaya başladığını ifade etti. Sarıgöl ve çevresinde yeni ürün zeytin alımları kalitesine göre 30-100 lira arasında alıcı bulduğu ifade edildi.

İlçede toplanan zeytinlerin bir kısmı evlerde kışlık olarak salamurasi yapılırken zeytinyağı da çıkarılıyor.