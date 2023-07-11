Sarıgöl İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü ile Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü koordinesinde açılan yüzme kursu öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü.

Gençlik ve Spor Bakanlığının ’Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi çerçevesinde Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 300 öğrenci yüzme eğitimi alıyor. Sarıgöl İlçe Gençlik Spor Müdürü Gökhan Yıldırım, "Geçen yıl Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün desteği ile kurulan portatif havuzumuz öğrencilerimiz tarafından ilgiyle karşılandı. Bu yılda havuza çok sayıda talep var. Amacımız öğrencilerimize güzel zamanlar geçirmesini sağlayarak yüzme öğretmek. Kurslar ağustos ayının sonuna kadar devam edecek" dedi.