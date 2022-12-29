Dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultaniye Üzümün başkenti olarak bilinen Manisa’nın Sarıgöl Ovasında 2022 yılının son yaş üzüm hasadı yapılarak tamamlandı.

Dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultaniye Üzümün başkenti olarak bilinen Manisa’nın Sarıgöl Ovasında 2022 yılının son yaş üzüm hasadı yapılarak tamamlandı.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 113 bin dekarlık alan üzerinde yapılan örtülü bağcılık sayesinde yaş üzümlerini dallarında yılın son günlerine kadar koruyan üreticiler 2022’nin son üzüm hasadını yaparak tamamladı.

"Üzümleri taze olarak ulaştırdık"

Yılın son hasadının yapıldığı üzüm bağında bir açıklama yapan Sarıgöl Baharlar Mahallesi Muhtarı Ahmet Karabaş, "Yılın son üzümlerini hasat ettik. Aralık ayının sonuna kadar üzümleri dalından yurt içinde tüketiciye taze olarak ulaştırmayı başardık. Üzümlerin bu günlere kalmasının tek nedeni örtü altında olmasından kaynaklanıyor." dedi.

"240 bin ton yaş üzüm hasadı yapıldı"

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, 2022 yılının son hasadının yapılarak tamamlandığını belirterek, "Bu yıl ilçemizde 240 bin ton yaş üzüm dalından taze olarak tüketicilerin sofralarını tatlandırdı. Yıllardır doğa olaylarından koruma amaçlı örtü altında korunarak bugünlere kadar üzümler dallarında tazeliğini koruyor. Bu sayede hem üreticimiz kazandı hem de yurt ekonomisine katkı sağlanmış oldu." diye konuştu.

"Üzüm bağları soğuk hava deposu gibi"

Sarıgöl Ovasında ÇKS’ye kayıtlı 113 bin dekarlık üzüm bağında çekirdeksiz Sultaniye üzümden ayrı olarak 9 farklı çekirdekli sofralık üzüm türü olduğunu ifade eden Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen ise şunları söyledi: "Sarıgöl’de 2022 yılı üzüm sezonu yılın son günlerinde tamamlandı. Bu sadece Sarıgöl ilçemizde olmakta. Bunun nedeni temmuz ayında bağların üzeri koruma amaçlı olarak naylon beyaz kanaviçe ile örtülmesi. Hasat bitene kadar örtü altında taze olarak üzümlerimizi korumaktayız."

Ülgen, örtülerin iki ve dört yıllık kullanım ömrü olduğunu da altına çizdi.