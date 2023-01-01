Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 2022 yılının son kestane hasadı Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen’in katılımıyla tamamlandı.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 2022 yılının son kestane hasadı Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen’in katılımıyla tamamlandı.

Sarıgöl Ziraat Odası Meclis üyesi Mehmet Şılak’ın kestane patozunu birlikte yapan Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen 2022 yılın son Kestanelerin hasadının tamamlandığını belirterek, "Yıllar öncesi ziraat odası olarak Kızılçukur köyümüze kestane patozunu alarak tüm kestane üreticilerimizin kullanımı için çiftçilerin hizmetine verdik. Bu günde meclis üyemizin son kestane hasadı davetine katılarak, birlikte çalışarak sezonu tamamladık. Bu yıl 100-120 ton kestane elde edildi. Birinci kalite kestanenin kilosu 50TL’den ikinci kalite kestane 40 liradan satıldı. Almanya’ya ihraç edilirken bir yandan da yurt içinde satılıyor." dedi.

"Hastalıklar ekiplerce incelenecek"

Kestanelerde görülen hastalıklarla ilgili inceleme başlattıklarını anlatan Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen şunları söyledi: "Kızılçukur, Karacaali mahallerindeki yaşlı ve genç kestane ağaçlarındaki hastalıkların önlenmesi için Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yaptığım telefon görüşmesinde söz alarak ilden gelecek uzmanlarca inceleme yapılacağını müjdesini aldım. Çalışmalar kısa zamanda başlatılacak."

Öte yandan kestane hasadı 2023 yılında da devam edecek.