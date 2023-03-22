Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Dindarlı ve Çimentepe mahallerinde yer hareketlerini izlemek için iki istasyon kuruldu.

Kısa adı DOHAD olan Doğa Hareketleri Derneği, maliyeti Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Sarıgöl Belediyesi tarafından karşılanan yer altı hareketlerini izleme istasyonunun kurulumunu yapan DOHAD Başkanı Fuat Agaltay tarafından hizmete sokuldu.

DOHAD Başkanı Fuat Agaltay, Türkiye genelinde 60’ın üzerinde istasyon kurduklarını ifade ederek, "Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde Gediz Grabeni üzerinde bir ilçemiz iki ay öncesi Dindarlı Mahallesinde şimdi de Çimentepe Mahallesinde yer altı hareketlerini anında izleme olacak iki istasyonumuzu kurduk. Bunların maliyetini Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Sarıgöl Belediyesi karşıladı. Türkiye’nin 60’ın üzerinde yeraltı hareketlerini izleme istasyonumuz var. Marmara bölgesi, Ege Bölgesi Gediz Grabeni üzerlerinde yeraltı hareketleri izleme istasyonları var. Burdur da var. Buradan Burdur’a ve Tunceli illerine geçerek istasyon kurma çalışmalarımız olacak. Yeraltı hareketlerini izleme istasyonları TÜBİTAK destekliyor" dedi.