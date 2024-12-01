Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde devam eden 3 okul inşaatının tamamlanmasıyla birlikte 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde ikili eğitim sorunu ortadan kalkıyor.

Manisa Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muhammet Çetin ve Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, yapımı büyük ölçüde tamamlanan Şehit Esin Akay İlkokulu, 4 Eylül İlkokulu ve Karacaali İlkokulu inşaatlarında incelemelerde bulundu. 3 okulun eğitim ve öğretimin ikinci dönemde geçmesi planlandı. Sarıgöl ilçe milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, "Mart ayında yapımına başlanan 170 öğrencinin eğitim göreceği 4 sınıflık Karacaali Mahallesi ilkokulumuz aralık sonunda teslim alınarak ikinci dönemde Şehit Esin Akay İlkokulu ve 4 Eylül İlkokulu ile birlikte ikinci dönem hizmete girecek. Böylece ilçemizde ikili eğitim sorunu ortadan kalkıyor. Normal eğitime geçilecek. İlçemizin 24 sınıflı en büyük ilkokulu da 4 Eylül ilkokulu olacak" dedi.