Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından lise öğrencilerine yönelik voleybol kursu açıldı.

Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi’nde açılan voleybol kursuna 14 kursiyerin katıldığını ifade eden Sarıgöl İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Oruç, gayelerinin gençlerin boş zamanlarını değerlendirmek ve spor sevgisini aşılamak olduğunu belirtti. Oruç, "Lise öğrencilerine yönelik açtığımız 144 saat süreli voleybol kursumuz beden eğitimi öğretmeni Şerafettin Aslan tarafından veriliyor. Kursumuz haftada 6 saat olmak üzere 24 hafta sürecek" dedi.