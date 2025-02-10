Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde, Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi’nden Psikolog Betül Dikkaya tarafından "Akran zorbalığına karşı durmak: Kriz yönetimi ve etkili iletişim" konulu bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.

Sarıgöl Atatürk Gençlik Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlik, ortaokul velilerine ve ilkokul velilerine yönelik olarak iki oturum halinde yapıldı.

Seminerde, akran zorbalığının çocukların psikolojik ve akademik gelişimi üzerindeki olumsuz etkileri ele alındı. Psikolog Betül Dikkaya, ebeveynlerin zorbalıkla mücadelede nasıl bir yol izlemesi gerektiğini, çocuklarla etkili iletişim kurmanın önemini ve kriz durumlarında sağduyulu hareket etmenin yollarını anlattı. Veliler, sunum esnasında kendi deneyimlerini de paylaşarak konuyla ilgili sorularını yöneltme fırsatı buldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, program sonunda yaptığı konuşmada, akran zorbalığının günümüz eğitim dünyasında ciddi bir sorun haline geldiğini vurgulayarak, bu tür eğitimlerin veliler için büyük bir fırsat olduğunu belirtti. Velilere, çocuklarının yaşadığı zorbalık durumlarını erken fark etmeleri ve bilinçli müdahalede bulunmaları için rehberlik eden bu seminerin, okul-aile iş birliğini güçlendirdiğine dikkat çekti.

Müdür Yıldırak, Psikolog Betül Dikkaya’ya teşekkür ederek kendisine çiçek takdim etti. Ayrıca, velilerin ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu tür bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini ifade etti. Seminere katılan veliler, sunumun çok faydalı olduğunu belirterek, özellikle çocuklarıyla daha sağlıklı bir iletişim kurma noktasında yeni bilgiler edindiklerini söyledi.

Program, velilerin Psikolog Betül Dikkaya ile birebir sohbet etme fırsatı bulduğu soru-cevap bölümüyle sona erdi.