Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı ve Türkiye Yüzyılı kapsamında gerçekleştirilen "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" adlı etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde Alaşehir Sosyal Hizmet Merkezi koordinasyonunda Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı ve Türkiye Yüzyılı kapsamında "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" adlı etkinlik düzenlendi. Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sarıgöl Şubesi Başkanı Mustafa Karakuş ve Kıbrıs Gazilerinden Ali Karacık, Sami Akıncı, Mehmet Akçal öğrencilere yaşadıklarını aktararak anılarını paylaştı. Etkinlik sonunda öğrenciler Kıbrıs Gazilerine merak ettikleri sorular yönelterek merak ettikleri konulara açıklık getirme fırsatı buldu.

Etkinlik sonunda Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak tarafından gazilere hediyeler verildi.

Etkinliğe Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, Okul Müdürü Ali Altıntaş, SYDV Müdürü Ruhsar Açıkgöz, Sosyal Hizmet Merkezinde görevli Sosyolog Gamze Yılmaz, Sosyolog Rahime Çakmak Elmas, Sarıgöl Muharip Gaziler Derneği Üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.