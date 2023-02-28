Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 2022 yılı ürünü olan tütün alımlarına başlandı. Geçtiğimiz yıl 35 TL’den alınan baş fiyatın bu yıl 70 TL olduğu açıklanırken ilçede 2022 yılında tütün rekoltesinin 2 bin tonun üzerinde olduğu bildirildi.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 2022 yılı ürünü olan tütün alımlarına başlandı. Geçtiğimiz yıl 35 TL’den alınan baş fiyatın bu yıl 70 TL olduğu açıklanırken ilçede 2022 yılında tütün rekoltesinin 2 bin tonun üzerinde olduğu bildirildi.

Sarıgöl Belediyesi Kapalı Tuhafiyeciler Pazarında çeşitli firmalar tarafından tütün alımları son hızıyla devam ediyor. Tütün alımlarının önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor.

"Ödemeler 10 iş gününde yapılıyor"

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, Üreticilerin paralarını tütünleri teslim ettikleri tarihten itibaren 10 iş gününde almaya başlayacağını belirtti. Ülgen, geçen yıl tütünde baş fiyatın 35 TL olduğunu ve bu yıl yüzde yüz artışla baş fiyatın 70 TL’ye yükseldiğini söyledi. Ülgen, 2022 yılında ilçedeki tütün rekoltesinin 2 bin tonun üzerinde olduğunu sözlerine ekledi.