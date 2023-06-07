Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi Tiyatro Kursu öğrencileri tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri çerçevesinde Atatürk Gençlik Merkezinde Sınavsız Hava Sahası adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Sarıgöl Halk Eğitim Merkezi Tiyatro-Drama eğitmeni Pınar Yalçın tarafından yazılıp yönetilen oyunda kursiyer öğrenciler hünerlerini sergiledi. Öğrenci velileri ve vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören tiyatro büyük beğeni topladı. Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hasan Oruç, "Tiyatro bizim için önemli bir etkinlik. Öğrencilerimizin tiyatro sayesinde kendilerini daha iyi ifade ederek özgüvenlerini arttırdığını düşünüyorum. Çocuklarımız gerçekten çok güzel oynadı. Öğrencilerimizi ve öğretmenimiz Pınar Yalçın’ı tebrik ederim" dedi.