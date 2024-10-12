Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde inşaatı tamamlanan ve son hazırlıkları yapılan Şehit Esin Akay İlköğretim Okulu ve 4 Eylül ilkokulu 15 Kasım’da eğitim öğretime hizmet verecek.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 8 sınıflı Şehit Esin Akay İlköğretim Okulu ve 24 sınıflı 4 Eylül ilkokulu 15 Kasım’da eğitim öğretime açılıyor. Öğrencilere müjdeyi veren İlçe milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, "Sarıgöl Şehit Esin Akay Ortaokulu binası 3 katlı 8 sınıflı olup 200 öğrenci okuyacak. Okulun tüm binası ve diğer malzemeleri hazır 15 Kasım günü okulumuz artık tekli eğitim ve öğretime geçecek. Yine aynı tarihte Sarıgöl 4 Eylül İlkokulu da 24 sınıf ile 690 öğrenci ile kendi binasında eğitim ve öğretimine başlayacak. Böylece ilcemizde artik tekli eğitim olacak. İlçemiz halkına müjdeler olsun" dedi.