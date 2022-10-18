Sarıgöl Halk Eğitim Merkezi’nin yeni atölyesinde açılan resim kursunun resim öğretmeni Hüseyin Ergil gözetiminde yıl sonuna kadar devam edeceğini ifade eden Sarıgöl İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Oruç, "Öğrencilerimizi güzel sanatları sevdirmek ve resim yeteneklerini geliştirmek amaçlı açılan kurslarımızda 7-10 yaş arası çocuklarımz katılmaktadır." dedi.

Sarıgöl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik resim kursu açıldı.

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