Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü bugün yapılan etkinliklerle kutlandı.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri Sarıgöl Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtına İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak tarafından çelenk sunulmasıyla başladı. Çelenk sunumunun ardından tören daha sonra Sarıgöl Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde devam etti.

Atatürk Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı program Atatürk Gençlik Merkezinde kutlandı. Programda ilk atama heyecanlıyla göreve başlayan bir öğretmenin öğretmenler odası ve sınıftaki ilk heyecanının anlatıldığı tiyatro oyunu sahnelendi. Koronun seslendiği şarkıların ardından şehit öğretmenler oratoryosu sunuldu. Daha sonra bir öğretmenin ilk veli toplantısı deneyimini yaşadığı piyes sahnelendi. Atatürk Ortaokulu tarafından hazırlanan gösteri ’Dünyanın Bütün Çiçekleri’ şiirinin seslendirilmesi ile sona erdi. İlçede resim, şiir, kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği törende emekli olan öğretmenlere de hizmet şeref belgesi verildi.

Programa Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, daire amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.