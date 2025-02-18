Manisa’nın Sarıgöl ilçesi Bağlıca Halil Duran Ortaokulu öğrencileri, ’Koca Seyit’ adlı hikayenin yazarı Vicdan Efe ile bir araya geldi.

İzmir Sarıgöllüler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen yazar-öğrenci buluşması etkinliğinde, öğrencilere daha önceden dağıtılan ’Koca Seyit’ adlı hikaye kitapları öğrenciler tarafından okundu. Okulda, ’Koca Seyit’ hikayesinin yazarı Vicdan Efe ile sohbet eden öğrenciler, okudukları kitapta merak ettikleri konuları yazar Vicdan Efe’ye sorular sorarak giderdi.

’Koca Seyit’ kitabının yazarı Vicdan Efe, "Öncelikle İzmir Sarıgöllüler Kültür ve Yaşatma Derneği’ne teşekkür ederim. Öğrencilerle buluşmak o kadar güzel bir duygu ki, çok mutlu oldum" dedi.

Sarıgöl Bağlıca Halil Duran Ortaokulu Müdürü Ahmet Balamutcu ise, "Koca Seyit kitabının yazarının hemşehrimiz olması öğrencilerimizin de dikkatini çekti. Yazar-öğrenci buluşmasını organize eden İzmir Sarıgöllüler Kültür ve Dayanışma Derneği’ne de teşekkür ederim" şeklinde konuştu.