Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Alemşahlı Mahallesi’ndeki kadınlara eğitim verildi.

Alemşahlı Mahallesi Özgür Ulu Sağlık Evi’ gerçekleştirilen eğitime mahalleli kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Sarıgöl Dadağlı Mahallesi Sağlık Evi Doktoru Gizem Nur Arıoğlu ve Ebe Esin Özcan’ın verdiği eğitimde, meme kanserinde erken teşhisin önemi vurgulandı. Dr. Gizem Nur Arıoğlu, "1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Alemşahlı Sağlık Evi’nde, köy halkına kanser taramalarının önemi hakkında eğitim verdik. 40-65 yaş aralığındaki tüm kadınlar yılda bir kez klinik meme muayenesi yaptırmalı, 2 yılda bir kez de mamografi çektirmeliler. Erken teşhis ile tedavi edilebilen bir hastalık olan meme kanseri, tanı ve zamanlama açısından hastalar için çok önemli. Bu kapsamda yürütülen toplum tabanlı taramalar ile kadınların bir kanser gelişiminin erken evrede, henüz klinik bulgular ortaya çıkmadan tespit edilmesi ve meme kanserine bağlı ölüm hızının düşürülmesi sağlanıyor" dedi.