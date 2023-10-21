Manisa’nın Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Yaşam Merkezi tarafından, öğretmenlere yönelik "Meme Kanseri Farkındalık Eğitimleri" verildi.

Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan meme selviks kolon kanseri erken tanı ve tarama konularında Uzman Tabip Sernur Canbolat tarafından Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğretmenlere seminer verildi. Seminerde meme kanserinin erken tanısı ve tedavisi hakkında seminere katılanlara bilgiler verilirken merak edilen sorular uzman doktor Sernur Canpolat tarafından cevaplandırıldı.