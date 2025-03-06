Sarıgöl’de düzenlenen liseler arası Mehmet Akif Ersoy şiirlerini okuma yarışması Sarıgöl Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Salonunda yapıldı. Yarışmayı Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci olarak tamamladı.

Sarıgöl’de bulunan dört lisenin yarışmacı öğrencileri, Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerini en iyi okuyabilmek için kıyasıya mücadele etti. Öğrenciler, Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerini seslendirerek izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Yarışmada Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi ikinci ve Sarıgöl Anadolu İmam Hatip Lisesi üçüncü oldu. Yarışma, izleyenlere şiirle dolu bir gün sunarak büyük bir beğeni topladı.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, "Yarışma oldukça heyecanlı oldu. Yarışmaya katılan ve öğrencilerimizi hazırlayan öğretmen arkadaşlarımı kutlarım." dedi.

Dereceye giren öğrencilere ve okullara çeşitli armağanlar verildi.