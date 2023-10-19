Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen liseler arası bilgi yarışmasını Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi kazanarak Sarıgöl’ü il finalinde temsil etme hakkı kazandı.

Sarıgöl Belediyesi Kültür Salonunda düzenlenen liseler arası bilgi yarışmasına Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi, Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi, Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Sarıgöl İmam Hatip Anadolu lisesi katıldı.

Yarışmada öğrencilere 20 soru soruldu. Heyecanlı geçen yarışmada 1’inciliği Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi kazandı. 2’nciliği Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi 3’üncülüğü Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kazandı. Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi, Manisa’da önümüzdeki hafta yapılacak il finalinde Sarıgöl’ü temsil etme hakkı kazandı.

Birinci olan ekipteki her öğrenciye kırtasiye hediye çeki

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak tarafından yarışmanın kazananı olan Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi öğrencilerinin her birine kırtasiye hediye çeki takdim edildi. Yıldırak, "Yarışmaya katılım sağlayan öğrencilerimizi tebrik ederiz. İlçemizi Manisa’da en iyi şekilde temsil edeceklerini inanıyorum. Başarılar dilerim." dedi.