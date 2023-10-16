Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde ev kadınları evlerde imece usulü gözleme günlerinde bir araya geliyor. Gözlemeden artan hamurlar da daha sonra kullanılmak üzere yufka olarak değerlendiriliyor.

Haftanın belirli günlerinde komşularla bir araya gelen ev kadınları birlikte başta peynirli olmak üzere otlu gözlemeleri saç üzerinde yaparak eşit miktarda paylaşıp evlerinde ailece tüketiyor.

Sabah erken saatlerde bir araya gelen kadınlar gözleme için hamuru hazırlarken bir yandan gözlemenin içerisine girecek olan malzemeleri hazırladıktan sonra saç üzerinde pişiriyorlar. Gözlemeler isteğe göre tereyağı veya zeytinyağı ile yağlanırken, gözlemeden artan hamurlarla da yufka yaparak paylaşılıyor.

Ev kadınları evde yapılan gözlemelerin daha lezzetli olduğunu ifade ederken zahmetli bir iş olduğu için komşularla imece usulü gözleme yaptıklarını söyledi.