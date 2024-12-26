Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından ’İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü’ etkinlikleri kapsamında organize edilen İstiklâl Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması, Sarıgöl ilçesinde gerçekleştirildi.

Düzenlenen yarışma ile öğrencilerin milli duygularını pekiştirmeyi, Mehmet Akif Ersoy’un aziz hatırasını anmayı ve İstiklâl Marşı’nın anlamını daha derinlemesine kavramalarının hedeflendiği belirtildi.

Program boyunca öğrenciler, İstiklâl Marşı’nı en güzel şekilde okuyabilmek için sahnede hünerlerini sergiledi.

Yarışmada, İstiklâl Marşı’nın anlamını en iyi ifade eden öğrenciler jüriden tam not alırken, katılımcıların milli marşı coşkulu bir şekilde söylemeleri büyük beğeni topladı.

İlkokullar kategorisinde Mimar Sinan İlkokulu’ndan Ayşe Zeren Öztürk birinci, Dindarlı Ahmet Yoldaş İlkokulu’ndan Ada Tuncer ikinci, ve Afşar İlkokulu’ndan Fadime Yavaş üçüncü oldu.

Ortaokullar kategorisinde ise Afşar Ortaokulu’ndan Hira Nur Danacı birinciliği, Mustafa Metin İmam Hatip Ortaokulu’ndan Ahmet Ekrem Sayar ikinciliği, Bahadırlar Hüseyin Keşkekoğlu Ortaokulu’ndan Yağmur Tıkıroğlu üçüncülüğü elde etti.

Öğrencilere ödülleri İlçe Milli Eğitim Müdür Cezmi Yıldırak tarafından verildi. İlçe birincisi olan öğrenciler, Sarıgöl’ü İl düzeyinde yapılacak yarışmada temsil edecek.